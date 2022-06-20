شكرا لقرائتكم خبر عن واردات السيارات تتراجع بـ158 مليون دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من السيارات تراجعا كبيرا فى الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو 196 مليونا و609 آلاف دولار فى شهر مارس الماضى، بينما كانت نحو 355 مليونا و228 ألف دولار فى شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغ 158 مليون 619 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات السيارات تشهد تراجع منذ عدة أشهر حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من سيارات الركوب نحو 210 ملايين و991 ألف دولار فى شهر فبراير الماضى، متراجعة من 345 مليونا و141 ألف دولار فى شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 134 مليونا و150 ألف دولار، كما أغلقت واردات السيارات عام 2021 بتراجع وبلغت قيمة وارداتها نحو 32.6 مليون دولار، بينما كانت نحو 61.5 مليون دولار فى شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغ 28.9 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 47%.

وإجمالا بلغت قيمة الواردات المصرية فى شهر مارس الماضى نحو 7.74 مليار دولار، مقابل 7.55 مليار دولار فى نفس الشهر عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6%، ومن أهم الواردات كانت المواد الأولية من حديد أو صلب بقيمة 682 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 278.5 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 144.9%.