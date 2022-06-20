شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف 2.6% لواردات مصر بمارس.. والمواد الأولية من الحديد أبرز الزيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الواردات المصرية فى شهر مارس الماضى بلغت نحو 7.74 مليار دولار، مقابل 7.55 مليار دولار فى نفس الشهر عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6%.

وأضافت بيانات الجهاز، أن هناك مجموعة من السلع ساهمت فى زيادة الواردات خلال شهر مارس الماضى، ومن بينها الواردات كانت المواد الأولية من حديد أو صلب بقيمة 682 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 278.5 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 144.9%، يليها الواردات من بترول خام 473.1 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 172.7 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 174%.

وتضمنت القائمة أيضا واردات كلا من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 314.4 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 294.1 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 6.9%، إلى جانب واردات كلا من منتجات البترول والتى سجلت 310 ملايين دولار، مقابل 289.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة بزيادة نسبتها 88.8%، وواردت الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة 284.1 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 270.3 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 5.1%.

وأعلنت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مارس الماضى تراجع العجز فى الميزان التجارى ليسجل 2.26 مليار دولار، مقابل 3.74 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 39.7%.