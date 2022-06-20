شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون طن فائضا في مخزون «الكلينكر» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المخزون الإستراتيجي لشركات الأسمنت العاملة بالمملكة من مادة الكلينكر بنسبة 8 %، خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021، مسجلا 36.49 مليون طن، مقابل 33.36 مليون طن في فترة المقارنة محققا فائضا بنحو مليوني طن.

وقال تقرير صادر حديثا عن «أسمنت اليمامة»: إن إنتاج مادة الأسمنت سجل تراجعا بنسبة 2 %، مسجلا 3.396 مليون طن، في مايو الماضي، مقابل 3.468 ألف طن في الشهر ذاته من عام 2021، مشيرا إلى أن تصدير مادة الأسمنت انخفض بنسبة 49 %، إذ بلغت كميات التصدير 74 ألف طن، مقابل 147 ألف طن، بينما سجل تصدير مادة الكلينكر تراجعا بنسبة 30 % ليصل إلى 460 ألف طن، مقابل بـ 658 ألف طن في فترة المقارنة.

وأضاف التقرير: إن بيانات 17 شركة عاملة بالمملكة كشفت أن التسليم المحلي من مادة الأسمنت ارتفع بنسبة 4 % ليبلغ 3.503 مليون طن، في مايو الماضي، مقابل 3.369 مليون طن في الشهر ذاته، مشيرا إلى أن إجمالي إنتاج مادة الكلينكر ارتفع بنسبة 12 % ليصل إلى 5.168 مليون طن، مقابل 4.591 مليون طن، فيما تراجع المخزون الإستراتيجي من مادة الأسمنت بنسبة 3 %، مسجلا 1.295 مليون طن، مقابل 1.335 مليون طن، ليصل الفائض إلى 40 ألف طن.

وقال عضو اللجنة الوطنية للأسمنت باتحاد الغرف السعودية، جهاد الرشيد: إن زيادة المخزون الإستراتيجي من مادة الكلينكر جاء نتيجة مواجهة الطلب على المنتج النهائي، إضافة إلى الخطط التي وضعتها المصانع لاستمرارية الإنتاج عند مستويات محددة، لا سيما أن بعض خطوط الإنتاج يدخل في الصيانة الدورية، ما يفرض وجود كميات من مادة الكلينكر لتلبية الطلب المحلي.

وأضاف الرشيد: إن الكلينكر يعد المنتج الأساسي لصناعة الأسمنت، ما يستدعي زيادة المخزون على الدوام؛ لتفادي حدوث نقص في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن مصانع الأسمنت حريصة على الإنتاج بالطاقة القصوى.

وأشار عضو اللجنة الوطنية للأسمنت باتحاد الغرف السعودية، إلى أن الطلب على الأسمنت يتراجع خلال الصيف، مرجعا ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة، وتوقف العمالة خلال ساعات الظهيرة، ما ينعكس على الحركة العمرانية والإنشائية.