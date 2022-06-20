شكرا لقرائتكم خبر عن 60 % منهم نساء.. 2590 مشاركا يتنافسون في «هاكاثون الصناعة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف صندوق التنمية الصناعية السعودي عن اختتام مرحلة التسجيل في «هاكاثون الصناعة»، التي انطلقت في 15 مايو الماضي، بهدف استقطاب الطاقات الشابة من المبدعين والمبدعات، لتقديم حلول إبداعية لتحديات تواجه المصنعين الوطنيين.

ووصل عدد المسجلين في «هاكاثون الصناعة» الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، إلى 2590 مشاركا من الجنسين، مع تفوق نسبي للإناث، حيث بلغت نسبة مشاركتهن 60 % مقابل 40 % للذكور، فيما بلغت نسبة الطلاب والطالبات 55 % من المشاركين، مقابل 21 % من الموظفين الحكوميين، و8 % لموظفي القطاع الخاص، وبلغ عدد المتأهلين إلى المعسكر التدريبي 200 مشارك ومشاركة.

وتتضمن رحلة المشاركين في «هاكاثون الصناعة»، تطوير أفكارهم وإبداعاتهم، عبر إقامة ورش عمل حضورية وجلسات إرشادية خلال المعسكر التدريبي، الذي سيقام في الفترة من 22 وحتى 24 من يونيو الجاري، حيث سيشهد يوم 24 يونيو عملية التقييم النهائية للمشاريع المشاركة، في حين سيشهد يوم 25 يونيو الجاري إقامة الحفل الختامي للهاكاثون، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وبحضور الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي د. إبراهيم المعجل، ورعاة الهاكاثون والمشاركين، حيث سيكرم الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى، وتوزع عليهم الجوائز، حيث سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 80 ألف ريال، والثاني على 60 ألف ريال، والثالث على 45 ألف ريال، والرابع على 35 ألف ريال، فيما سيحصل الخامس على 30 ألف ريال.