شكرا لقرائتكم خبر عن طرح وظائف على هامش ملتقى التقييم العقاري.. الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» ملتقى التقييم العقاري، الأربعاء 22 يونيو الجاري بمقر الغرفة؛ بهدف تعزيز جودة مهنة التقييم من خلال توفير البيئة التنظيمية للعاملين في التقييم العقاري.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد المرشد: إن تنظيم الملتقى يأتي لرفع مستوى التوعية بأهمية التقييم العقاري في ظل ما يشهده سوق العقار بالمملكة من نمو وتطور، ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف المرشد: إن الملتقى يتناول عددًا من المحاور المهمة تستهدف تحقيق جودة مهنة التقييم، وإيجاد البيئة التنظيمية للتقييم العقاري، وتقوية الصلة مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع وتعزيز دور الغرفة ومشاركتها في صناعة القرارات بما يُسهم في تحقيق تطلعات رجال الأعمال ومنتسبي القطاع العقاري في مستقبل الاستثمار العقاري.

وقال أمين عام الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، م. فيصل المنديل: إن الملتقى يأتي لرفع الوعي لمهنة التقييم، وتعزيز جودة المهنة، من خلال إطلاع الأعضاء والممارسين على المستجدات، وتسليط الضوء على إستراتيجية الهيئة والبيئة التنظيمية والتشريعية للتقييم، وإثراءً للمحتوى المهني الذي تسعى الهيئة من خلاله لرفع كفاءة ومهنيّة ممارسي مهنة التقييم العقاري.

يذكر أن مركز التوظيف بالغرفة وبالتعاون مع الهيئة سينظم على هامش الملتقى معرضًا للتوظيف بمشاركة (10) شركات متخصصة بالتقييم العقاري، وستطرح عددًا من الوظائف لأعضاء «تقييم» المسجلين لديهم.