شكرا لقرائتكم خبر عن "سكني": إصدار 12.4 ألف عقد إلكتروني للأراضي المجانية حتى مايو والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح "سكني" في بيان صحافي، أن عقود الأراضي شملت 3271 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و2438 أرضاً في منطقة الرياض، و1785 أرضاً في المنطقة الشرقية، و1005 أراضٍ في منطقة القصيم، و899 أرضاً في منطقة نجران، و803 أراضٍ في منطقة جازان، و796 أرضاً في منطقة عسير، و506 أراضٍ في منطقة حائل، و415 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و129 أرضاً في منطقة الحدود الشمالية، و174 أرضاً في منطقة الباحة، و100 أرض في منطقة الجوف، إضافة إلى 80 أرضاً في منطقة تبوك.
وأشار البرنامج إلى أن هذا العدد يأتي امتداداً لما سبق إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق "سكني" للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة، من خلال إجراءات إلكترونية ميسَّرة، موضحاً أن إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات يمكن إتمامها من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج https://sakani.sa .