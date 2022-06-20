شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة سعودية إماراتية لإنشاء منطقة لوجستية في ميناء جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" والهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية لـ30 عامًا؛ لإنشاء منطقة لوجستية خامسة رفيعة المستوى في ميناء جدة الإسلامي.

وتبلغ القيمة الاستثمارية أكثر من 500 مليون ريال، وتمتد المنطقة اللوجستية على مساحة 415 ألف متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 250 ألف حاوية نمطية، فيما تبلغ مساحة المستودعات 100 ألف متر مربع.

وقال المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، إن توقيع الاتفاقية يدل على تسابق الشركات الدولية للاستثمار في ميناء جدة ويؤكد على مكانة المملكة وقدرتها اللوجستية على مستوى العالم.

وأضاف الجاسر، أن الاتفاقية تأتي ضمن خطوات متعددة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتابع في مقابلة تلفزيونية على هامش توقيع الاتفاقية، أن الاستراتيجية تتضمن أيضا الشراكات مع القطاع الخاص لتشغيل الموانئ السعودية، والاستثمار في 59 منطقة لوجستية على مستوى المملكة بحرا وبرا وجوا.

في السياق نفسه، قال عمر بن طلال حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية إن "المنطقة اللوجستية الجديدة تتيح تقديم خدمات إلكترونية متطورة وصديقة للبيئة، مع دمج عمليات محطة الحاويات الجنوبية مع المنطقة اللوجستية، في إطار سعي الهيئة الدائم لتوفير مناطق لوجستية متكاملة تعزز تنافسية ميناء جدة الإسلامي".

مقرات للصناعات الآسيوية

بدوره، قال سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، خلال مؤتمر صحفي، إن "موانئ" السعودية و"دي بي ورلد" ستكون مقرات للصناعات الآسيوية التي واجهت مشاكل أثناء إغلاقات كورونا، ومنتجاتها ستوجه للأسواق في المنطقة.

وأضاف: "يسعدنا ويشرفنا الإسهام بفعالية في تحقيق رؤية السعودية 2030، والتي تشمل تطوير منظومة نقل بحري مزدهر ومستدام تدعم الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي".

وتابع: "نحن ملتزمون بتعزيز دور ومكانة ميناء جدة الإسلامي الذي يتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأحمر والذي لعب دورا حيويا على مدى العصور في تسهيل حركة التجارة بين الشرق والغرب".

وتعزز المنطقة اللوجستية الجديدة في ميناء جدة المكانة الاستراتيجية لـ"موانئ" السعودية و"دي بي ورلد" الإماراتية في المنطقة، وتقدم حلولا لوجستية رائدة ومتعددة الوسائط في المملكة.

وتدعم المنطقة أنشطة إعادة التصدير في ميناء جدة بتخفيض الوقت مع تقليل تكلفة الخدمات اللوجستية لكل من المستوردين والمصدرين على حد سواء. — مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA)

في إنجاز غير مسبوق ومتميز، موانئ السعودية نحو الصدارة العالمية في “مؤشر أداء موانئ الحاويات” لعام 2021، وفق تقرير البنك الدولي ومؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية. pic.twitter.com/VcF3suP6Ct — مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) May 26, 2022

ميناء جدةوميناء جدة الإسلامي هو الميناء الرئيسي الذي يخدم ويستقبل الحجاج القادمين من كافة أنحاء العالم، ويحتلُّ المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر، واكتسب شهرة تاريخية منذ تأسيسه عام 646م.

يعتبر الميناء الأول لصادرات المملكة ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى بالبحر الأحمر، إذ ترد خلاله 75% من التجارة البحرية والمسافنة الواردة عبر الموانئ السعودية.

ويتميز موقع ميناء جدة الإسلامي بتمركزه على خط الملاحة العالمية، مما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث، ليكون الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر في مجال التجارة البحرية العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع، حيث يستقبل سنويا نحو 5 آلاف سفينة، وتبلغ عدد أرصفة الميناء 62 رصيفا متعددة الأغراض.