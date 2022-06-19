شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 19-6-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 19-6-2022.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية، الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 8.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقى 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 649.558 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 338.1 مليون ورقة مالية بقيمة 431.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.5 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.41% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.42%، والعرب على 4.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.67% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.32%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.3 مليون جنيه، 101.1 ألف جنيه، 53.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.9 مليون جنيه، 53.3 مليون جنيه، 1.02 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 9728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1732 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 11996 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 3927 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2693 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3752 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1194 نقطة.

وصعدت أسهم 19 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 9.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.97%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 1.391 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.50%.

- مصرف أبو ظبى الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 11.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.50%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 13.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.44%.

- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 0.798 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.10%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 45.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.272 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.26%.

- حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بسعر إغلاق 0.039 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.33%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 30.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.29%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 1.642 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.83%.