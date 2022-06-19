شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يلتقى وزير الثقافة السعودى للتعاون بين البلدين فى مجال الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل، اليوم، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له خلال زيارتهم الحالية لمصر، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين فى مجال الآثار والمتاحف.

وقد حضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

ومن الجانب السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، والمشرف العام للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية راكان الطوق، والرئيس التنفيذى لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد الكنعان.

واستهل الدكتور خالد العنانى اللقاء بالترحيب بوزير الثقافة السعودى والوفد المرافق له، مؤكداً على العلاقات الوطيدة التى تربط بين مصر والسعودية والتى تشهد تعاوناً فى مختلف المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

كما هنأ وزير السياحة والآثار الوزير السعودى على نجاح المملكة فى تسجيل عدد من المواقع التراثية السعودية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والتى كان آخرها موقع منطقة "حمى الثقافية" بنجران العام الماضى (2021).

وخلال اللقاء، قدم وزير الثقافة السعودى التهنئة للدكتور خالد العنانى على احتفالية "الأقصر... طريق الكباش" مشيدا بالنجاح الذى حققته هذه الاحتفالية.

وتطرق اللقاء لمناقشة سبل التعاون لتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال علم المتاحف وحفظ وترميم الآثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف.