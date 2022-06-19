شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اسطوانة الغاز بالرياض 20 وفي محافظاتها 22 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت جولة ميدانية لل"اليوم" ثبات أسعار بيع اسطوانات الغاز في منافذ البيع للمستهلكين في مدينة الرياض بسعر 20 ريال للاسطوانة في معظم أحياء العاصمة.

وأظهرت الجولة التزام عدد من المنافذ بالأسعار.

كما أظهرت الجولة ارتفاع أسعار اسطوانة الغاز في بعض المحافظات إلى 22 ريال ، حيث سجلت 20 ريال في رماح بينما سجلت في الرويضة وعفيف والدوادمي 22 ريالا

فيما طالب مواطنون وزارة التجارة بتكثيف جولاتها الرقابية على منافذ التوزيع ، والتأكد من ضبط أسعارها.

وكانت، شركة الغاز والتصنيع الأهلية في السعودية، «غازكو» أكدت في وقت سابق التزامها بالأسعار الجديدة المعلنة من قبل شركة «أرامكو».

وذكرت أن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز الجديد 18.85 ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع .