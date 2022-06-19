شكرا لقرائتكم خبر إنشاء خامس منطقة لوجستية ذكية في ميناء جدة باستثمار 500 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أمس اتفاقية جديدة لإنشاء منطقة لوجستية خامسة في ميناء جدة الإسلامي، بعد تنفيذها لعدد من الاتفاقيات المتتالية أخيرا مع كبريات الشركات العالمية والوطنية المتخصصة في صناعة الخدمات اللوجستية، التي شملت «ميرسك العالمية - CMA CGM - LogiPoint البحري»؛ حيث تشمل الاتفاقية الجديدة التي وقعتها «موانئ» مع مجموعة «دي بي ورلد»، إنشاء منطقة لوجستية ذكية ومتكاملة في ميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية تتجاوز 500 مليون ريال.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح الجاسر؛ من قبل رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» سلطان بن سليم.

وأكد وزير النقل أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ودعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية على ساحل البحر الأحمر.

وقال إننا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية مستمرون بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده في تحقيق المستهدفات التنموية الكبرى للمنظومة وفق رؤية المملكة 2030، وإطلاق مناطق لوجستية متتابعة لتعظيم اقتصاديات النقل وسلاسل الإمداد وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص. ونوه بتعاظم جاذبية فرص الاستثمار في قطاع النقل البحري وشبكة الموانئ السعودية، مشيرا إلى تصدر موانئ المملكة وقفزاتها الكبرى في مؤشرات الأداء الدولية لعام 2021.

250 ألف حاوية

بدوره بين حريري أن الاتفاقية تستهدف إنشاء منطقة لوجستية تمتد على مساحة 415 ألف م2، وتستوعب بقدراتها حوالي 250 ألف حاوية نمطية ومساحة مستودعات تبلغ 100 ألف م2، وتتيح تقديم خدمات الكترونية متطورة وصديقة للبيئة، مع تكامل عمليات محطة الحاويات الجنوبية مع المنطقة اللوجستية، وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم لتوفير مناطق لوجستية متكاملة تعزز تنافسية ميناء جدة الإسلامي، وتسهم في رفع كميات بضائع المسافنة، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن هذه الشراكة ستعمل على ربط عمليات الميناء بالمنطقة اللوجستية بما يمكن من تقديم خدمات لوجستية كاملة وعلى درجة عالية من الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى توسيع دائرة التعاون المشترك مع كبار مزودي الخدمات اللوجستية، وتعزيز عمليات إعادة التصدير وتقليل تكلفة الخدمات اللوجستية لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى للمستفيدين والمستثمرين.

التزام بالتحديث

من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، «نؤكد التزامنا بالاستثمار في عمليات التحديث لهذا المرفق الحيوي، من خلال تطبيق أعلى مستويات الخدمات اللوجستية وتوفير الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا، ونحن على ثقة بأن المرحلة التي وصلنا إليها اليوم ستسهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، إضافة إلى توليد فرص عمل جديدة».

وأضاف «كما نؤكد التزامنا بتعزيز دور ومكانة ميناء جدة الإسلامي الذي يتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأحمر، والذي يمثل دورا حيويا في تسهيل حركة التجارة بين الشرق والغرب».

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ أبرمت أخيرا عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركائها المحليين والدوليين لإنشاء مناطق لوجستية متكاملة، بقيمة استثمارات تبلغ 2 مليار ريال، لجعل الموانئ السعودية عنصر جذب استثماري وتجاري عالمي يعمل على تحقيق نهضة اقتصادية رائدة تدعم الناتج المحلي والتجارة البينية بين المملكة ودول العالم.

5 اتفاقيات لإنشاء مناطق لوجستية بميناء جدة:







ميرسك العالمية



CMA CGM



LogiPoint



البحري



دي بي ورلد



الهدف: