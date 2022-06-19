شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: عدد كليات الجامعات الخاصة خلال 8 سنوات وصل 315 كلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الدولة رؤية ومتكاملة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى النشاط الاقتصادى، والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وتقديم عدد من الحوافز، والإعلان عن برنامج للمشاركة مع القطاع الخاص، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

وقامت الحكومة بوضع سياسة متكاملة لشكل ملكية الدولة للأصول ومقترحات التخارج على مستوى القطاعات المختلفة؛ وذلك وفقا لرؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، بحيث يكون هناك منطق وراء تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى بناء على التجارب الدولية الناجحة والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التى أثَّرت على الدولة خلال السنوات السابقة.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تشجع الاستثمار الخاص فى التعليم العالى حيث بلغ عدد الجامعات الخاصة والأهلية نحو 40 جامعة (تم إنشاء 14 جامعة جديدة)، مقارنةً مع 26 جامعة فى 2014 بنسبة نمو 54%.

وأشار التقرير إلى أنه بلغ عدد كليات الجامعات الخاصة نحو 315 كلية مقارنةً مع 132 كلية فى 2014 بنسبة نمو 139%، كما بلغ عدد المعاهد الخاصة (عالية ومتوسطة) نحو 196 معهداً، بنسبة نمو 24% مقارنةً بعام 2014.