شكرا لقرائتكم خبر عن المونيتور: نيوم تقود جهود تحلية المياه بالطاقة النظيفة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «تخطط المنشأة الجديدة لإنتاج 500 ألف متر مكعب من المياه يومياً بحلول أوائل عام 2024».

أشاد موقع «المونيتور» العالمي بتبني مدينة نيوم السعودية المستقبلية لخطة بناء محطة لتحلية المياه بالطاقة المتجددة، حيث ستشترك المدينة المخطط لها مع شركة يابانية وفرنسية في هذا المسعى.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «بعدما أعلنت مدينة نيوم ذات الميزانية المليارية عن مشروعاتها العملاقة، تعتزم الآن بناء محطة متطورة لتحلية المياه تعمل بالطاقة المتجددة».

وحسب الموقع، وقعت نيوم مذكرة تفاهم مع شركة التجارة اليابانية «إيتوشو» (Itochu) وشركة الطاقة الفرنسية «فيوليا» (Veolia) لبناء محطة تحلية تعمل بالطاقة بالكامل تعتمد على الطاقة النظيفة. وتخطط المنشأة لإنتاج 500 ألف متر مكعب من المياه يومياً بحلول أوائل عام 2024.

وأوضح الموقع أن تحلية المياه هي عملية فصل الملح عن مياه المحيطات أو مياه البحر لتكوين مياه عذبة يمكن استخدامها للشرب. وهي عملية شائعة نسبياً في منطقة الخليج، للتغلب على مشكلة نقص المياه.

ولم تحدد نيوم نوع الطاقة المتجددة التي سيتم استخدامها لتشغيل عملية تحلية المياه. لكن في مارس الماضي، كشف مسؤولو المدينة المستقبلية عن خطط لبناء منشأة للهيدروجين الأخضر. بينما تستخدم تركيا الطاقة الحرارية الأرضية لتحلية المياه.

وتعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية، لأن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط، لكن المملكة استكشفت أشكال الطاقة المتجددة المتنوعة مثل الطاقة الشمسية في السنوات الأخيرة.

وتعد ندرة المياه مشكلة كبيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والمملكة واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم. لذا قد يمثل تحلية المياه من الطاقة المتجددة حلاً فعالاً لتلك الأزمة.

ختاماً، قد تؤدي المنشأة المزمع تطويرها إلى ظهور فكر جديد في المنطقة، وسط زيادة الاتجاه عالمياً نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة.