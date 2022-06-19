شكرا لقرائتكم خبر عن «السوق المالية»: نتطلع لخلق بيئة استثمارية وتعزيز الثقة والشفافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد القويز، أن هيئة السوق المالية تتطلع لخلق بيئة استثمارية مناسبة، وتعزيز الثقة ومعايير الشفافية في جميع الشركات المدرجة، وحماية المستثمرين وأصحاب المصلحة.

جاء ذلك خلال احتفل معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأكاديمية المالية اليوم بالرياض بـتخريج 132 متدرباً في برنامجي شهادات دبلوم أعضاء وأمناء مجالس الإدارات، حيث ضمت دفعة الخريجين 100 عضو مجلس إدارة معتمد، و23 أمين مجلس إدارة معتمد، و10 مديرين حصلوا جميعهم على شهادة الدبلوم.

وأوضح "القويز" أن الشراكة بين المعهد والأكاديمية ناجحة ومهمة، حيث أنها اختصرت المسافات التي كانت يتكبدها المتدربون ليكونوا مؤهلين وفقاً للمعايير العالمية، وأكد على أن هناك 250 متدرباً يشقون طريقهم لإتمام البرنامجين بنجاح، وبالتالي رفد الشركات المدرجة بمواهب وخبرات وطنية معتمدة.

وأضاف: نجاح المتدربين وتخرجهم إنجاز مهم ومثال حقيقي على كيفية زيادة المملكة لقدرتها التنافسية العالمية، فضلاً عن الإسهام في تعزيز الاستدامة والازدهار الاقتصادي في المملكة وعبر دول الخليج.

فيما أكد مانع آل خمسان، المدير العام للأكاديمية المالية: "أن الحدث اليوم لا يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين المعهد والأكاديمية، بل يظهر التزام العديد من أعضاء مجلس الإدارة وأمناء مجلس الإدارة في تحسين تطورهم الشخصي والمهني من أجل إحداث الفرق في المملكة والمنطقة على حد سواء، مضيفاً أن الأكاديمية تطمح إلى تمكين القطاع المالي السعودي من خلال توفير مزيج فريد من المعرفة المتنوعة والتطوير المهني، وتشجيع الكفاءة والفعالية من خلال برامج تدريبية متميزة للغاية، مع التركيز على قياس الأثر المتوقع خلال السنوات القادمة".

وأشارت جين فالس، المدير التنفيذي للمعهد: "إن المشهد العام المتطور للأعمال، خصوصاً في أعقاب الجائحة العالمية، زاد التركيز على التطوير المهني، لا سيما فيما يتعلق بالمناصب القيادية مثل أعضاء وأمناء مجالس الإدارات.

وفي حين يتطلب المشهد المتغير مزيداً من المرونة، فقد اكتسب الارتقاء بالمهارات ومواكبة التطورات أهمية بالغة، مضيفا:"يسعدنا اليوم أن نهنئ جميع خريجي برنامجي أعضاء وأمناء مجالس الإدارات الذين تم تقييمهم وفقاً لمتطلبات البرنامج والمعايير الدولية".

وأضافت: "أصبح الدور المحوري لأعضاء مجالس الإدارات في التوجيه والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويسعدنا التعاون مع الأكاديمية المالية في السعودية لتطوير جيل من أعضاء وأمناء مجالس الإدارات ممن يرغبون بتطوير حياتهم المهنية، ويضطلعون في نفس الوقت بدور ريادي عبر إظهار التزامهم بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية".

وتعد هذه الدفعة الثانية من خريجي برنامجي شهادات أعضاء وأمناء مجالس الإدارات وأول حفل تخرج حضوري منذ انطلاق البرامج عام 2019. وتشكل الأكاديمية المالية الجهة المانحة لجميع برامج الشهادات التي يقدمها المعهد، والذي يعد مؤسسة غير ربحية توجه أعضاء مجالس إدارات المؤسسات نحو اكتساب المعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق حوكمة فعالة للشركات والمحافظة عليها.