شكرا لقرائتكم خبر 2950 مشاركا يتنافسون في هاكاثون الصناعة.. 60% منهم سيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس، اختتام مرحلة التسجيل في «هاكاثون الصناعة»، التي انطلقت في 15 مايو الماضي، بهدف استقطاب الطاقات الشابة من المبدعين والمبدعات؛ لتقديم حلول إبداعية لتحديات تواجه المصنعين الوطنيين.وتتضمن رحلة المشاركين في «هاكاثون الصناعة» تطوير أفكارهم وإبداعاتهم من خلال إقامة ورش عمل حضورية وجلسات إرشادية خلال المعسكر التدريبي الذي سيقام في المدة من 22 حتى 24 من يونيو الحالي، حيث سيشهد 24 يونيو عملية التقييم النهائية للمشاريع المشاركة، في حين سيشهد 25 يونيو الحالي إقامة الحفل الختامي للهاكاثون، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وبحضور الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل، ورعاة الهاكاثون والمشاركين.
هاكاثون الصناعة:
- يقام في الرياض
- الفترة 22 ـ 25 يونيو 2022
- فترة التسجيل: 15 مايو ـ 11 يونيو 2022
قيمة الجوائز للفائزين:
250 ألف ريال
موزعة على 5 مراكز
الأول 80 ألف ريال
الثاني 60 ألف ريال
الثالث 45 ألف ريال
الرابع 35 ألف ريال
الخامس 30 ألف ريال
كانت هذه تفاصيل خبر 2950 مشاركا يتنافسون في هاكاثون الصناعة.. 60% منهم سيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.