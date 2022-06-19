شكرا لقرائتكم خبر 2950 مشاركا يتنافسون في هاكاثون الصناعة.. 60% منهم سيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل عدد المسجلين في «هاكاثون الصناعة» الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، إلى 2590 مشاركا من الجنسين، مع تفوق نسبي للإناث، حيث بلغت نسبة مشاركتهن 60% مقابل 40% من الذكور، فيما بلغت نسبة الطلاب والطالبات 55% من المشاركين، مقابل 21% من الموظفين الحكوميين، و8% لموظفي القطاع الخاص، وبلغ عدد المتأهلين إلى المعسكر التدريبي 200 مشارك ومشاركة.

وأعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس، اختتام مرحلة التسجيل في «هاكاثون الصناعة»، التي انطلقت في 15 مايو الماضي، بهدف استقطاب الطاقات الشابة من المبدعين والمبدعات؛ لتقديم حلول إبداعية لتحديات تواجه المصنعين الوطنيين.

وتتضمن رحلة المشاركين في «هاكاثون الصناعة» تطوير أفكارهم وإبداعاتهم من خلال إقامة ورش عمل حضورية وجلسات إرشادية خلال المعسكر التدريبي الذي سيقام في المدة من 22 حتى 24 من يونيو الحالي، حيث سيشهد 24 يونيو عملية التقييم النهائية للمشاريع المشاركة، في حين سيشهد 25 يونيو الحالي إقامة الحفل الختامي للهاكاثون، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وبحضور الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل، ورعاة الهاكاثون والمشاركين.

هاكاثون الصناعة:







يقام في الرياض



الفترة 22 ـ 25 يونيو 2022



فترة التسجيل: 15 مايو ـ 11 يونيو 2022



قيمة الجوائز للفائزين:

250 ألف ريال

موزعة على 5 مراكز

الأول 80 ألف ريال

الثاني 60 ألف ريال

الثالث 45 ألف ريال

الرابع 35 ألف ريال

الخامس 30 ألف ريال