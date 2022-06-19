مطار الملك خالد الأفضل تطورا في 2022

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كما حصل مطار الملك خالد الدولي على المركز الـ29 في ترتيب قائمة سكاي تراكس لأفضل 100 مطار في العالم، متقدما 29 مركزا، بعد أن كان في المركز الـ58 في تصنيف العام الماضي، كما حقق المطار المركز الثالث في قائمة أفضل 10 مطارات في الشرق الأوسط، وعلى مستوى أفضل موظفي مطارات في الشرق الأوسط حصد مطار العاصمة المركز الثالث.وتعتمد هذه الجائزة على المعايير الشاملة لجودة الخدمات المقدمة عبر مواقع الخطوط الأمامية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد المغلوث أن هذا الإنجاز يشكل أهمية كبيرة لمواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030م ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني، مقدما شكره للقيادة الرشيدة التي سخرت جميع الإمكانات لتعزيز وتطوير المرافق الجوية بالمملكة.
يذكر أن جوائز سكاي تراكس لهذا العام تعتمد على استبانات حول المطارات العالمية أكملها أكثر من 100 جنسية من المسافرين عبر المطارات خلال 8 أشهر، حيث قيمت الدراسة الاستقصائية تجربة العملاء عبر مؤشرات الأداء الرئيسية بالمطار من تسجيل الوصول والتنقل والتسوق والأمن والجوازات والجمارك حتى المغادرة عند البوابة.
الجوائز:
أفضل مطار تطورا لعام 2022
المركز الـ29 لأفضل 100 مطار في العالم
المركز الثالث لأفضل 10 مطارات في الشرق الأوسط
المركز الثالث لأفضل موظفي مطارات في الشرق الأوسط
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