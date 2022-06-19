شكرا لقرائتكم خبر تعاون بين «هدف» والأكاديمية الرقمية لتدريب وتوظيف 500 مستفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والأكاديمية السعودية الرقمية، إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اتفاقية تعاون لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع لشغل الوظائف في منشآت القطاع الخاص، من خلال مشاركة الصندوق في تكاليف التدريب.

ووقع اتفاقية الدعم النائب المدير العام للأعمال في صندوق تنمية الموارد البشرية فراس أباالخيل، والرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية محمد السحيم، بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومدير عام الصندوق تركي الجعويني.

وتقتضي الاتفاقية دعم تنفيذ برامج تدريبية مرتبطة بالتوظيف في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة 12 شهرا لـ500 مستفيد ومستفيدة، وتوظيفهم في القطاع الخاص وضمان استقرارهم وظيفيا بعد إتمام فترة التدريب.

الاتفاقية تتضمن:

