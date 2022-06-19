تعاون بين «هدف» والأكاديمية الرقمية لتدريب وتوظيف 500 مستفيد

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ووقع اتفاقية الدعم النائب المدير العام للأعمال في صندوق تنمية الموارد البشرية فراس أباالخيل، والرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية محمد السحيم، بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومدير عام الصندوق تركي الجعويني.وتقتضي الاتفاقية دعم تنفيذ برامج تدريبية مرتبطة بالتوظيف في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة 12 شهرا لـ500 مستفيد ومستفيدة، وتوظيفهم في القطاع الخاص وضمان استقرارهم وظيفيا بعد إتمام فترة التدريب.
الاتفاقية تتضمن:
- دعم تدريب 500 مستفيد
- توظيفهم في القطاع الخاص
- ضمان استقرارهم وظيفيا
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