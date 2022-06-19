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وأكد أهمية الملتقيات الاقتصادية التي تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن المنطقة لديها من الإمكانات الاقتصادية والميز النسبية لدعم وخلق بيئة استثمارية جاذبة، مبينا أن الملتقى سيكون شاملا لعدد من المسارات الاستثمارية في 8 قطاعات اقتصادية، حرصا على تنوع الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال والمستثمرين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل رأس اجتماعا لبحث إقامة ملتقى الاستثمار بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، والمشرف العام على مركز التنمية الاقتصادية بإمارة المنطقة الدكتور يوسف العريني.وأكد أهمية الملتقيات الاقتصادية التي تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن المنطقة لديها من الإمكانات الاقتصادية والميز النسبية لدعم وخلق بيئة استثمارية جاذبة، مبينا أن الملتقى سيكون شاملا لعدد من المسارات الاستثمارية في 8 قطاعات اقتصادية، حرصا على تنوع الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال والمستثمرين.

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