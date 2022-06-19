«تطوير المدينة» تطرح مشروع الحافلات أمام المستثمرين

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وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تهدف إلى إقامة شراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة في مجال النقل العام في المدينة المنورة مما يساعد على تخفيف الازدحام المروري وزيادة كفاءة وسائل النقل العام.ويتضمن المشروع إنشاء ثلاثة مسارات للحافلات الترددية في المدينة المنورة، حيث يبدأ المسار الأول للحافلات السريعة من أحد إلى مسجد قباء بطول 16.2 كلم ويضم 12 محطة مع منطقتين لإيقاف المركبات وركوب الحافلات، والمسار الثاني للحافلات السريعة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي مرورا بالمسجد النبوي ويستمر إلى أن يصل مسجد الميقات بطول 38 كلم يضم 24 محطة مع ثلاث مناطق لإيقاف المركبات وركوب الحافلات، والمسار الثالث يبدأ من شرق طريق القصيم (خط الهجرة) إلى مسجد الأمير عبدالمجيد بطول 10.4 كلم يضم 10 محطات مع منطقة واحدة لإيقاف المركبات وركوب الحافلات، بالإضافة إلى حافلات التغذية وهي شبكة مكونة من حلقات بطول 3 كلم تدور حول المحطات تضم أسطولا من حوالي 160 حافلة لتوصيل الركاب إلى خط الحافلات السريع وخدمة حافلات ذات الأولوية، وحافلات التوزيع وتضم أسطولا من حوالي 28 حافلة تعمل في مناطق سكنية محددة.
ودعت الهيئة المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة التي تحتوي على معلومات عن المشروع من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمركز الوطني للتخصيص www.ncp.gov.sa وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة الثلاثاء 19 يوليو 2022م.
المشروع:
- إنشاء 3 مسارات للحافلات الترددية في المدينة المنورة.
- المسار الأول من أحد إلى مسجد قباء بطول 16.2 كلم ويضم12 محطة.
- المسار الثاني من المطار مرورا بالمسجد النبوي إلى أن يصل مسجد الميقات بطول 38 كلم يضم
- 24محطة.
- المسار الثالث من شرق طريق القصيم (خط الهجرة) إلى مسجد الأمير عبدالمجيد بطول 10.4 كلم يضم 10 محطات.
- آخر موعد لتقديم طلبات إبداء الرغبة 19 يوليو 2022
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