التأمينات: تعديل نظام تبادل المنافع يحفظ الحقوق ويحقق الطمأنينة للمحولين من التقاعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، تضمن تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع، مما يتيح لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول للحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين وذلك بمجموع المدد في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت المؤسسة أن تعديل هذه الفقرة من نظام تبادل المنافع يهدف لحفظ الحقوق وتحقيق الطمأنينة والاستقرار بين الموظفين الذين تم تحويلهم من نظام التقاعد المدني وتغطيتهم بنظام التأمينات الاجتماعية نتيجة عملية التحول التي تشهدها بعض القطاعات.

وأشارت إلى أن القرار تضمن الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من نظام التقاعد المدني وذلك باحتساب المكافأة على أساس نسبة (14 %) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة، واحتسابها على أساس نسبة (10 %) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، وإضافة مادة برقم (الثالثة والعشرين مكرر) والتي تقضي باشتراط بلوغ سن الستين أو الوفاة - أيهما أسبق - لصرف المكافأة لمن لم تتوفر لديهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، وإتاحة الحصول على معاش تقاعدي للموظف الذي انتهت خدمته قبل بلوغ سن الستين ولم تتوفر لديه مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش، وذلك بتقرير حكم حصوله على المعاش عند بلوغه سن الستين إذا كانت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر، مع إتاحة حصوله على ذلك المعاش بإضافة مدة اعتبارية إذا كانت مدة خدمته خمس سنوات فأكثر ولم تبلغ عشر سنوات.

وشملت التعديلات كذلك تعديل الفقرة (3) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام التأمينات الاجتماعية وذلك بإيكال صلاحية تحديد الحالات التي يحق فيها للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز للوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية.

وأفادت أن التعديلات تهدف لحماية المشترك عبر تعزيز الحماية التأمينية كما تشجع على استمرار فئات المشتركين تحت مظلة الحماية التأمينية، بالإضافة لتقديم المنافع التأمينية لجميع فئات المشتركين.

ملخص تعديل نظام تبادل المنافع







التحول هو انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر إلى نظام العمل، أو انتقال خضوع عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم إلى لائحة وظيفية أخرى؛ نتيجة لصدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول.



التخصيص هو انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ نتيجة لصدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة



على نقل ملكية الأصول، أو قرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص بالموافقة



على الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بحسب الأحوال.



نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، هو نظام يتيح للمشترك الخاضع لنظام التقاعد



المدني أو نظام التقاعد العسكري وله مدة اشتراك سابقة في نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس ضم مدة اشتراكه في النظام الأول إلى



مدة اشتراكه في النظام الأخير، وذلك للاستفادة من تلك المدد عند تسوية مستحقاته التقاعدية.



المستفيد من نظام تبادل المنافع، كل مشترك خاضع لنظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري، وله مدد اشتراك سابقة في نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس.



لا تؤهل مدد الاشتراك المضمومة بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين، حيث إنه يلزم على المشترك أن يكمل المدة التي يتطلبها النظام الأخير للحصول على ذلك المعاش، واستثناء من ذلك يمكن الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين وذلك في حال كانت أسباب الضم ناتجة عن التحول أو التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.



لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق عن المدد المضمومة الناتجة عن التحول أو التخصيص والراتب أو الأجر .



الآثار الإيجابية للتعديل:





الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين وذلك بمجموع المدد في أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.



المساواة في معاملة منسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول بمنسوبي الجهات المخصخصة.



دعم عملية اتخاذ القرار لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول.



تعزيز الحماية التأمينية للمشتركين.



ملخص تعديل المادة 23 من نظام التقاعد «المكافأة»





المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة، مبلغ مقطوع يصرف مرة واحدة نظير مدد الاشتراك بنظام التقاعد المدني أو فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية في حال لم تبلغ مدد الاشتراك المدة المؤهلة للحصول على معاش تقاعدي.



تحسب المكافأة على أساس نسبة ( 14 %) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة، أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي؛ فتحسب المكافأة على أساس نسبة ( 10 %) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد.



14 %) من المرتب 10 %) يحتسب تعويض الدفعة الواحدة على أساس نسبة (10 %) من متوسط أجر الاشتراك الذي يقدر على أساسه معاش التقاعد، عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الخمس السنوات الأولى و ( 12 %) عن كل شهر يزيد عن ذلك.



12 %) عن كل يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك وفقا ً للحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية للنظام.



المدة الاعتبارية هي المدة المكملة لمدة خدمة الموظف الذي ترك الخدمة دون ان يكون لديه مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش، بحيث يحق له عند بلوغه سن الستين التقدم بطلب إضافة مدة اعتبارية إلى مدة خدمته لغرض الحصول على المعاش التقاعدي إذا كانت مدة خدمته خمس سنوات فأكثر ولم تبلغ عشر سنوات على ألا يتجاوز مقدار المدة الاعتبارية خمس سنوات مع سداد حصص الاشتراكات المستحقة عن تلك المدة دفعة واحدة أو على أقساط شهرية.



توسيع التغطية التأمينية وذلك بالحصول على معاش تقاعدي لفئات إضافية، وإيقاف صرف «تعويض الدفعة الواحدة» لجميع المشتركين وذلك قبل بلوغ سن الستين لمن انتهت خدمته وليس لديه مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش على النحو التالي:



أكثر من 10 سنوات خدمة:

الحصول على معاش تقاعدي للموظف - الذي انتهت خدمته قبل بلوغ سن الستين ولم تتوفر لديه مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش- وذلك عند بلوغه سن الستيـن

5 - 10 سنوات خدمة:

له حق الاختيار عند بلوغه سن الستين بين:

الحصول على معاش تقاعدي بإضافة مدة اعتبارية الحصول على «تعويض الدفعة الواحدة»

أكثر من 5 سنوات خدمة:

صول على «تعويض الدفعة الواحدة» وذلك عند بلوغه سن الستيـن.

الآثار الإيجابية