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وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أن هذه المشاريع الاستثمارية تأتي امتدادا لجهود الأمانة في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، لدعم تنمية المنطقة والمجتمع الحيوي، وتطبيق مفهوم المدن الذكية، ودعم الاقتصاد الرقمي خاصة مع توجهات المملكة، والقفزة التي تحققت في مجال التقنية وتوطينها، مشيرا إلى أن هذه الفرص أطلقت بنماذج استثمارية تعزز من استدامتها بالشراكة مع القطاع الخاص.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمانة الشرقية أرست مجموعة من عقود المشاريع الاستثمارية للأنشطة اللوجستية لحلول التخزين والمستودعات والنقل وإدارتها، لدعم التجارة الالكترونية والحلول الرقمية ومواكبة حركة التجارة الالكترونية ونقل البضائع وتوزيع المنتجات وسلاسل الإمدادات، حيث تمثل ركيزة أساسية ومحركا رئيسا لدعم المتاجر الرقمية والنقل التشاركي وتسريع حركة المشتريات الرقمية وتعزيز مفهوم المدن الذكية.وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أن هذه المشاريع الاستثمارية تأتي امتدادا لجهود الأمانة في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، لدعم تنمية المنطقة والمجتمع الحيوي، وتطبيق مفهوم المدن الذكية، ودعم الاقتصاد الرقمي خاصة مع توجهات المملكة، والقفزة التي تحققت في مجال التقنية وتوطينها، مشيرا إلى أن هذه الفرص أطلقت بنماذج استثمارية تعزز من استدامتها بالشراكة مع القطاع الخاص.

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