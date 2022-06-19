الوطنية للإسكان

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ويعد المشروع الذي وقعه عن NHC الرئيس التنفيذي المهندس محمد البطي، وعن الشركة عضوها المنتدب محمد مراد، الأول من نوعه في قطاع تطوير المشاريع السكنية بالمملكة حيث تتجاوز مساحته 180 ألف م٢، ويشمل 150 محلا وعلامة تجارية، مواقف للسيارات تتسع لـ 3500 ، إلى جانب المرافق الخدمية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت اتفاقية تحالف مع شركة المراكز العربية؛ لبناء وتشغيل مول تجاري متكامل الخدمات في مشروع «مرسية» شمال الرياض، بتكلفة 600 مليون ريال، منها 260 مليون ريال تكلفة تطوير المباني.ويعد المشروع الذي وقعه عن NHC الرئيس التنفيذي المهندس محمد البطي، وعن الشركة عضوها المنتدب محمد مراد، الأول من نوعه في قطاع تطوير المشاريع السكنية بالمملكة حيث تتجاوز مساحته 180 ألف م٢، ويشمل 150 محلا وعلامة تجارية، مواقف للسيارات تتسع لـ 3500 ، إلى جانب المرافق الخدمية.

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