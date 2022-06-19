شكرا لقرائتكم خبر مجلس إدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة العامة للإحصاء برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم قرر تعيين الدكتور فهد الدوسري رئيسا للهيئة العامة للإحصاء ابتداء من أمس الأحد، ليتولى بموجبه قيادة العمل في الهيئة وصولا لتحقيق مستهدفات التحول في الهيئة، واستكمال تطوير منظومة العمل الإحصائي.

وأعرب الوزير عن تهنئته للدوسري راجيا له النجاح والتوفيق في قيادة الهيئة، كما عبر عن شكره للدكتور كونراد بيسندروفر على ما بذله من جهود أثناء فترة توليه رئاسة الهيئة، ودوره في الارتقاء بالعمل في الهيئة وتطوير منتجاتها، متطلعا إلى أن تستمر جهوده من خلال استمرار عمله مستشارا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء.

وقد شغل الدوسري عددا من المناصب القيادية كان آخرها وكيلا لمحافظ البنك المركزي السعودي، شملت مجالات تحليل النظم والأبحاث الاقتصادية والإحصاء وعضوية ورئاسة العديد من اللجان الحكومية والمهنية ومجالس إدارة صناديق ومصارف محلية ودولية.