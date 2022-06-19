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وأعرب الوزير عن تهنئته للدوسري راجيا له النجاح والتوفيق في قيادة الهيئة، كما عبر عن شكره للدكتور كونراد بيسندروفر على ما بذله من جهود أثناء فترة توليه رئاسة الهيئة، ودوره في الارتقاء بالعمل في الهيئة وتطوير منتجاتها، متطلعا إلى أن تستمر جهوده من خلال استمرار عمله مستشارا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء.وقد شغل الدوسري عددا من المناصب القيادية كان آخرها وكيلا لمحافظ البنك المركزي السعودي، شملت مجالات تحليل النظم والأبحاث الاقتصادية والإحصاء وعضوية ورئاسة العديد من اللجان الحكومية والمهنية ومجالس إدارة صناديق ومصارف محلية ودولية.
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