شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار أراضى الإسكان المتوسط بـ7 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تفاصيل الأسعار الخاصة بالأراضى الإسكان المتوسط في 7 مدن جديدة .

مدينة الفيوم الجديدة سعر المتر 1615 جنيها واجمالى عدد قطع الأراضى 100 قطعة أرض.

مدينة بنى سويف الجديدة يتراوح سعر المتر ما بين 1850 جنيها ويصل 2035 جنيه واجمالى عدد القطاع 91 قطعة أرض.

مدينة المنيا الجديدة سعر المتر 1400 وإجمالى عدد القطع 5 قطع أراضى.

مدينة أسيوط الجديدة سعر المتر يتراوح ما بين 1520 جنيها وحتى 1880 جنيها وعدد قطع الأراضى 296 قطعة أرض.

مدينة سوهاج الجديدة سعر المتر يتراوح من 1785 جنيها ويصل لـ 2095 جنيه للمتر وعدد قطع الأراضى 802 قطعة أرض.

مدينة أخميم الجديدة سعر المتر 835 جنيها وعدد قطع الأراضى 58 قطعة أرض.

مدينة قنا الجديدة سعر المتر 2010 جنيهات وعدد القطع 408 قطعة أرض.