ننشر أسعار أراضى الإسكان المتميز بمدن الصعيد

مدينة أسيوط الجديدة سعر المتر يتراوح ما بين 1995 جنيه وحتى 2205 جنيه وعدد قطع الأراضى 71قطعة أرض.

مدينة المنيا الجديدة سعر المتر يتراوح ما بين 1495 وحتى 1760 واجمالى عدد القطع 536 قطع أراضى.

محمد يوسف

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