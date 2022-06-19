ننشر أسعار الأراضى الأكثر تميزا بـ4 مدن جديدة

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تفاصيل الأسعار الخاصة بالأراضى الأكثر تميزا في 4 مدن جديدة .

مدينة بنى سويف الجديدة سعر المتر يبدأ من 2510 جنيه ويصل لـ 3240 جنيه، واجمالى عدد قطع الأراضى 62 قطعة أرض.

مدينة أسيوط الجديدة سعر المتر يبدأ من 2510 جنيه وحتى 3125 جنيه للمتر، بعدد 2 قطعة أرض.

مدينة سوهاج الجديدة سعر المتر يبدأ من 2730 جنيه للمتر ويصل حتى 3035 جنيه، وعدد القطع 73 قطعة.

مدينة أسوان الجديدة سعر المتر 2305 جنيه وعدد القطع 19 قطعة.