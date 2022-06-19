شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 19 يونيو 2022 وعيار 21 يسجل 1006 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات اليوم بعد ارتفاع في التعاملات الصباحية بحوالي 3 جنيهات بسبب عوامل العرض والطلب رغم الإجازة الأسبوعية وتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية، وتحرك سعر الذهب عيار 21 من 1003 جنيها للجرام إلي 1006 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 863 جنيها. عيار 21 يسجل 1006 جنيهات. عيار 24 يسجل 1149 جنيها. الجنيه الذهب 8046 جنيها. أونصة الذهب 1847 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب تحرك نحو الصعود أو الهبوط بالرغم من الإجازة الأسبوعية وتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية، وذلك بفعل عوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب وكذلك العامل الأهم وهو سعر الدولار.

وانخفض سعر الذهب عالمياً بختام تداولات الأسبوع يوم الجمعة 17 يونيو 2022، بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية على الطلب على المعدن النفيس المسعر بالعملة الأميركية، وتتجه الأسعار لأكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو 2022.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1846.33 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1849 دولاراً، وخسر الذهب نحو 1.3% في تعاملات متقلبة خلال الأسبوع، بعد أن بدأه بالقرب من ذروة شهر قبل أن يهبط لأدنى مستوى في 4 أسابيع.