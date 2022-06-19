شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون فى نهائى دورى الجولف عن ملاعب مدينتى: تصميم عالمى.. صيانة دورية.. تنظيم على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اللاعبين المشاركين بنهائي دوري الجولف لموسم 2021/2022، بمستوى ملعب جولف مدينتي، سواء على مستوى التصميم العام، الذي يوفر منافسة قوية بين اللاعبين المشاركين، أو على مستوى الصيانة الدورية مما يحافظ على نجيل الملعب طوال العام، كما أشادوا بالتنظيم المميز لنادي جولف مدينتي لنهائي دوري الجولف، وتوفير التجهيزات كافة التي يحتاجها اللاعبون ووسائل الإعلام لضمان تقديم بطولة بمستوى عالمي.

قال تيمور أبو الخير نائب رئيس اتحاد الجولف المصري، وعضو اللجنة الأوليمبية المصرية، إن 8 أندية شاركت ببطولة دوري الجولف هذا الموسم 2021/2022، والتي اتسمت بالمنافسة القوية بين الفرق المشاركة ومشاركة لاعبين كبار، ونجح نادي سبورتنج في حسم اللقب هذا الموسم، مضيفًا أن الاتحاد يعتزم التعاون مع نادي الجزيرة وسبورتنج لتشجيع زيادة قاعدة ممارسي رياضة الجولف في مصر.

أضاف "أبو الخير"، أن نادي جولف مدينتي استضاف الدور النهائي لبطولة دوري الجولف هذا العام، ووفر كل الإمكانيات لإنجاح البطولة وتكريم الفرق الفائزة، مشيدًا بتميز ملعب جولف مدينتي، والذي يعد أحدث ملعب جولف في مصر، مما يؤهله لاستضافة البطولات الدولية التي يعتزم الاتحاد تنظيمها خلال الفترة المقبلة وأبرزها بطولتي الرجال والسيدات الدولية، وجولف المحترفين الأوروبية والآسيوية.

من جانبها قالت نادية يسري لاعبة الجولف بنادي الجزيرة، ومنتخب مصر للجولف للناشئين، إنها شاركت بالدوري العام للجولف هذا العام في مباراتين منها نهائي الدوري، والذي شهد منافسة قوية بفضل تميز ملعب جولف مدينتي بتصميم عالمي، موجهةً الشكر لمسؤولي نادي جولف مدينتي على ما قدموه للاعبين المشاركين ونجاحهم في الحفاظ على صيانة ملعب الجولف طوال العام.

فيما قال دين نعيم لاعب الجولف بنادي بالم هيلز، إن مجموعة طلعت مصطفى نجحت في إنشاء ملعب جولف مدينتي على أعلى مستوى سواء التصميم أو الصيانة الدورية مما سمح بمنافسة قوية بين اللاعبين المشاركين بنهائي بطولة الدوري لهذا العام، متمنيًا اللعب مرة ثانية في ملعب جولف مدينتي، وأن يستضيف بطولات دولية لكبار لاعبي الجولف في العالم.