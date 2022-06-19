شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية بتداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات ضعيفة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 9798 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1748 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 12099 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 3958 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1853 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2733 نقطة.

أعلنت شركات مستشفى كليوباترا، دلتا للإنشاء والتعمير، ابن سينا فارما، شراء الأولى 2.04 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 7150 سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 5.32%، شراء الثالثة 600 ألف سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية 105 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 20 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي، مدينة نصر للإسكان والتعمير 9163 سهم، 75 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، 2.03 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي تنمية للاستثمار العقاري، حديد عز، 31.5 ألف سهم، 36 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 35.1 ألف سهم.

في سياق منفصل قالت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء، إن مجلس الإدارة وافق على المركز المالي للشركة الربع الأول من العام المالي 2022، وحققت الشركة حجم عمل 1.1 مليون جنيه، وحققت خسائر في الربع الأول مقداره 407 ألف جنيه، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها قطاع المقاولات وعدم استقرار أسعار المواد.

من جهة أخرى قالت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، إنها وقعت عقد الخدمات اللوجستية لمزرعة رياح West bark- Vestas مع شركة Kuehne+ Nagel Ltd وذلك لنقل عدد 70 برج-105 ألف طن نولوني بقيمة إجمالية 26 مليون جنيه، ومن المتوقع البدء خلال شهر يوليو المقبل لمدة 6 شهور.