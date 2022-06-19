شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذ يشرف على 12 مزادًا علنيًا في 9 مدن ومحافظات المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 12 مزادًا علنيًا منها الحضوري والإلكتروني والهجين؛ لبيع عقارات متنوعة في 9 مدن ومحافظات بالمملكة، وبمساحات تتجاوز مليونًا و300 ألف متر مربع في الفترة 19 - 31 يونيو 2022م.

وتعرض المزادات 108 أصول من العقارات وتتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وقصورٍ سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وتبدأ المزادات بمزاد فرائد الرياض الذي يقام حضورياً ليعرض 7 عقارات بمدينة الرياض، ومزاد النخلة الإلكتروني الذي يعرض 11 عقاراً في كلا من سكاكا وتبوك وطريف، ومزاد النخلة بالقصيم الحضوري الذي يعرض 17 عقاراً ، ومزاد الثريا الهجين الذي يعرض 5 عقارات مميزة بمدينة الرياض، ومزاد نجد الإلكتروني الذي يعرض 11 عقاراً بمنطقة القصيم، ومزاد رؤى الإلكتروني الذي يعرض 15 عقاراً بمنطقة الرياض، ومزاد النخبة الحضوري الذي يعرض 14 عقاراً بمدينة الرياض، ومزاد البوادي الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمدينة جدة، ومزاد لافندر الحضوري الذي يعرض 4 عقارات بمدينة الدمام، ومزاد مشارف المدينة المنورة الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات، ومزاد الخرج الحضوري الذي يعرض 11 عقاراً بمحافظة الخرج، ومزاد دانة الرياض الحضوري الذي يعرض 4 عقارات بمدينة الرياض، كما يمكن الاطلاع على صفحة المزادات الخاصة بإنفاذ على الرابط: infath.sa/auctions .

ويُعد "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.