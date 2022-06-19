شكرا لقرائتكم خبر عن "سبيس إكس" تقيل موظفيها.. "هذه طريقة الوصول للمريخ" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في سعيه نحو المريخ لا يتردد الملياردير الأمريكي من أصل كندي إيلون ماسك في اتخاذ إجراءات قد تبدو قاسية بحق معارضيه أو من يخالفونه في وجهات النظر.

وفصلت شركة الصواريخ الخاصة "سبيس إكس"، التي أسسها ويملكها ماسك، 5 موظفين على الأقل، بعدما وزعوا رسالة تنتقده، وحثوا خلالها المديرين التنفيذيين على الضغط من أجل جعل ثقافة الشركة "أكثر شمولا" بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وقالت الصحيفة إن جوين شوتويل رئيسة "سبيس إكس" أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني تفيد بأن الشركة أجرت تحقيقا و"أنهت خدمات عدد من الموظفين المتورطين" في مسألة الخطاب.

وأضافت الصحيفة أن رسالة شوتويل الإلكترونية بينت أن الموظفين المفصولين طُردوا من العمل لأنهم أقدموا على تصرف جعل الموظفين الآخرين يشعرون بـ"عدم ارتياح وترهيب وتنمر وغضب، لأن الرسالة تضغط عليهم للتوقيع على شيء لا يعكس وجهات نظرهم".

طريقة الوصول للمريخ

وتابعت شوتويل في رسالتها: "لدينا 3 عمليات إطلاق في غضون 37 ساعة للأقمار الصناعية المهمة في نهاية هذا الأسبوع، وعلينا دعم رواد الفضاء الذين قمنا بتسليمهم إلى محطة الفضاء الدولية، وبعد تلقي الموافقة البيئية في وقت مبكر من هذا الأسبوع، نحن على أعتاب أول محاولة إطلاق مداري لـ Starship".

وأوضحت: "لدينا الكثير من العمل الحاسم لإنجازه ولست بحاجة إلى هذا النوع من النشاط، فريق قيادتنا الحالي مكرس أكثر لضمان أن يكون لدينا بيئة عمل رائعة ومتطورة باستمرار أكثر من أي بيئة عمل رأيتها في حياتي المهنية التي استمرت 35 عامًا".

وفي ختام الرسالة، عبرت شوتويل عن أسفها "لهذا الإلهاء. يرجى الاستمرار في التركيز على مهمة SpaceX، واستخدام وقتك في العمل لأداء أفضل ما لديك. هذه هي الطريقة التي سنصل بها إلى المريخ".

ماسك يسبب الحرج

مجموعة الموظفين المعارضين لماسك قالوا في رسالتهم المفتوحة إلى المديرين التنفيذيين، إن أغنى رجل في العالم ومؤسس شركتهم يتسبب في "تشتيت الانتباه والحرج" بالنسبة للشركة.

وطالبوا في قائمة من 3 عناصر بضرورة فصل شخصية "سبيس إكس" سريعا وبشكل واضح عما وصفوه بالطابع الشخصي لإيلون ماسك.

وشددوا على أهمية أن تحمل القيادات المسؤولية بصورة متساوية عن جعل سبيس إكس بيئة عمل رائعة للجميع، وكذلك تحديد جميع أشكال السلوك غير المقبول والتعامل معه بطريقة موحدة.

صفقة تويتر

ويواصل الملياردير إيلون ماسك تقديم عرض بقيمة 44 مليار دولار لشراء موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلنا تأييده تخفيف القيود على حرية التعبير بالموقع الشهير للتدوينات القصيرة.

وقال ماسك لموظفي تويتر إن المنصة يجب أن تسمح بـ"أشياء شديدة الجرأة" طالما أنها لن تخالف القانون، كذلك تطرق للعمل عن بعد، والحياة في الفضاء.

وأشار، خلال الاتصال الذي تم عبر الفيديو مع الموظفين، إلى تسريحات محتملة في الشركة بناء على أوضاعها المالية.

من جانبهم، عبر موظفو تويتر عن إحباطهم من وجهات نظر ماسك عن الشركة وعن تعويض الموظفين.

وسجل سعر سهم تويتر في ختام تداولات بورصة نيويورك، الخميس، 37.3 دولار وهو أقل بكثير من السعر الذي عرضه ماسك عند 54.20 دولار للسهم.