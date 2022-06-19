شكرا لقرائتكم خبر عن إرساء مشاريع استثمارية للنقل والمستودعات والأنشطة اللوجستية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرست أمانة المنطقة الشرقية مجموعة من عقود المشاريع الاستثمارية للأنشطة اللوجستية لحلول التخزين والمستودعات والنقل وإدارتها، لدعم التجارة الإلكترونية والحلول الرقمية ومواكبة حركة التجارة الإلكترونية ونقل البضائع وتوزيع المنتجات وسلاسل الإمدادات، حيث تمثل ركيزة أساسية ومحركاً رئيساً لدعم المتاجر الرقمية والنقل التشاركي وتسريع حركة المشتريات الرقمية وتعزيز مفهوم المدن الذكية.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن هذه المشاريع الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، لدعم تنمية المنطقة والمجتمع الحيوي، وتطبيق مفهوم المدن الذكية، ودعم الاقتصاد الرقمي خاصة مع توجهات المملكة، والقفزة التي تحققت في مجال التقنية وتوطينها، مشيراً إلى أن هذه الفرص أُطلقت بنماذج استثمارية تعزز من استدامتها بالشراكة مع القطاع الخاص.

ودعا جميع المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها والمشاركة بصناعة الاستثمار من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.