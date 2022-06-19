شكرا لقرائتكم خبر عن دعماً لريادة الأعمال .. 315 متسابقا يتنافسون في «كرياثون ذكرى من مكة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الغرفة التجارية بمكة المكرمة مسابقة "كرياثـون ذكرى من مكة"، التي يتنافس فيها 315 متسابقا ومتسابقة، موزعين على 35 فريقاً، والهادفة إلى دعم ريادة الأعمال، وتشجيع الأفكار الإبداعية في مجالات الهدايا والتذكارات الخاصة بزوار العاصمة المقدسة خاصة المرتبطة برحلتي العمرة والحج.

وأكد أمين عام الغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت معتوق أن الفعالية تأتي للمساهمة في استحداث منتجات محلية ذات جودة عالية، قادرة على إبراز الثقافة المحلية، ونقل المعرفة وتنوع الخبرات بين المشاركين من المبتكرين والمصممين والتقنين والشركات الناشئة، وأصحاب الأفكار الإبداعية، للتنافس على الفوز بإحدى الجوائز المرصودة للمسابقة.

وقال: "نشاهد اليوم حدثاً فريداً من نوعه، لنكون جزءً من سباق واعد للعقول والأفكار الخلاقة، ونسعد دائماً في صرح مكة للأعمال باحتواء ورعاية كل روافد التطوير والابتكار، حتى تنمو وتستطيع شق طريقها نحو النجاح".

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للاستثمار الدكتور عمر الرويحي إلى أهمية التعاون القائم بين شركة وادي مكة وغرفة مكة المكرمة لخدمة هذه المدينة والعقول الواعدة، مضيفاً: "نعمل على تحقيق مستهدفات الرؤية 2030، ودعم روافد المعرفة والإبداع، وتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع حقيقية تثري المحتوى المحلي، وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني".

عقب مراسم الافتتاح، قدمت شركة وادي مكة للاستثمار ورشة تعريفية بآليات المسابقة وطرق تكوين الفرق، ونموذج العمل التجاري الذي لابد أن يتبعه المشاركون. وتناولت الورشة، التي قدمها محمد نويتو مسؤول الحاضنات في شركة وادي مكة، عددا من المفاهيم المهمة كالتسويق والمبيعات والخطط المالية، وعوامل الابتكار والأصالة، ومعنى الاستثمار والتمويل، وآليات الحصول على كل منها. وأتاحت الورشة للحضور مجالاً لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم قبل البدء في مرحلة تكوين الفرق التي نتج عنها 35 فريقاً لعرض الأفكار.

عضو مجلس الإدارة المهندس محمد سيف الدين نوه خلال كلمة له برعاة الكرياثون، والمشاركين والأكاديميين والمبدعين، وزاد: "من خلال هذا الكرياثـون نطمح إلى تحقيق مستهدفات ٢٠٣٠ فيما يتعلق بملفات الحج والعمرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة من ضيوف الرحمن خلال العام وخلال موسم الحج ومدى الإقبال على شراء الهدايا والتذكارات، وقد لاحظنا ضعف الإنتاج في هذا القطاع رغم ارتفاع الطلب، ومن هنا جاءت فكرة هذا السباق الإبداعي لإثراء ودعم هذا القطاع الواعد".