أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث زاد الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وكان سعر جرام الذهب زاد جنيهين خلال تعاملات أمس السبت.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 669 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 860 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1003 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1146 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 8024 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا خلال تعاملات الجمعة الماضية، أخر جلسات الأسبوع، إلى نحو 1839 دولارا للأوقية، بنسبة بتراجع قدره 0.97%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.