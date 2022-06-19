انخفاض كارثي.. ماذا يحدث لعملة «البيتكوين»؟

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت قناة "العربية" الإخبارية أن سعر بتكوين واصل انخفاضه ليبلغ مستويات الـ 18 ألف دولار إثر مخاوف الركود وتجنب المستثمرين الأصول عالية المخاطر.

وبهذا تكون "بتكوين" قد فقدت أكثر من 72% من قيمتها منذ بلوغها الذروة في العاشر من نوفمبر 2021.

يشار إلى أن سوق العملات المشفرة تراجع إلى ما دون التريليون دولار، بعد أن كان قد تجاوز 3 تريليونات دولار قبل سبعة أشهر.

والسبت، تراجعت جميع العملات المشفرة الرئيسية بشكل حاد، حيث فقدت "إيثر"، ثاني أكثر العملات الرقمية استخداماً، نحو 10 بالمئة من قيمتها.

وتراجعت البورصات هذا الأسبوع، ويعود ذلك إلى الخوف من أن المصارف المركزية، على رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لن تبدو متشددة في إرادة كبح التضخم، ما يهدد بإضعاف الاقتصاد العالمي.

وساهم تجميد وجيز لعمليات سحب البتكوين من أكبر منصة في العالم، "باينانس"، هذا الأسبوع، في تراجع الاستثمار في العملات المشفّرة.

والثلاثاء، أعلنت منصة "كوينبيس" أنها ستلغي 18 بالمئة من الوظائف فيها، أي نحو 1100 منصب.

وأوضح براين أرمسترونج، المؤسس الشريك والمدير العام "كوينبيس"، عمليات الطرد الواسعة النطاق بأنها متعلقة على ما يبدو "بمرحلة ركود ندخلها بعد طفرة اقتصادية استمرت أكثر من 10 اعوام".

وفي عام 2021، اجتذب هذا القطاع الذي ما زال يعد ناشئاً عدداً متزايداً من المستثمرين الماليين التقليديين الذين فتحت شهيتهم على المخاطر السياسات المتساهلة للغاية للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق للأمريكيتين لدى أوندا، السبت: "كسر حاجز 20 ألف دولار يظهر انهيار الثقة في قطاع العملات المشفرة، وهذا ما نشهده في الآونة الأخيرة. يوجد عدد كبير جدا من العملات المشفرة والبورصات التي تتعرض لضغوط مالية هائلة نظرا لزيادة تكاليف الاقتراض".