الاقتصاد

أسعار الحديد والصلب فى مصر اليوم الأحد 19 يونيو 2022

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث في أسعار الحديد بالسوق المصرى اليوم، وذلك مع استمرار استقرار أسعار الصلب فى المصانع لشهر يونيو 2022، وذلك مع إعلان المصانع تثبيت الأسعار لهذا الشهر بعد خفض الأسعار نهاية مايو الماضى.


أسعار الحديد فى مصر اليوم 19 يونيو 2022

سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع

 

سعر حديد السويس للصلب 18070 جنيها

 

سعر حديد المصريين 18070 جنيها

 

سعر حديد الجيوشي للصلب 17900 جنيه

 

سعر حديد العشرى 18000 جنيه للطن

 

سعر حديد المراكبى 18050 جنيها

 

سعر حديد مصر ستيل 18000 جنيه

 

سعر حديد الجارحى 17850 جنيها للطن

 

 

ومدت وزارة الصناعة والتجارة العمل بالقرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح" اسياخ ولفائف وقطبان وعيدان" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا لمدة عام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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