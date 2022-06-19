شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 أرقام لسوق الاتصالات في مصر.. 17 مليون محفظة إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤمن الدولة المصرية، بتوجيه استثمارات بشكل متزايد لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ولذا شهدت مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا خلال شهر أبريل الماضي، ونرصد أبرز 10 أرقام لمؤشرات سوق الاتصالات وهي:

1- 96.4 مليون مشرك هاتف محمول في مصر بنهاية شهر أبريل عام 2022.

2- 66.7 مليون مشترك إنترنت من خلال المحمول بنهاية شهر أبريل عام 2022.

3- 11.5 مليون مشترك بالتليفون الثابت بنهاية شهر أبريل عام 2022.

4- 9.5 مليون مشترك بالإنترنت الثابت.

5- 17 مليون محفظة إلكترونية بنهاية شهر أبريل عام 2022.

6- 83 شركة مرخص لها بنهاية شهر أبريل عام 2022.

7- 31 ألف محطة محمول في مصر.

8- 5.6 تيرابايت/ثانية السعة الدولية للإنترنت في مصر.

9- 533 ألف تيرابايت حجم استهلاك الإنترنت.

0- تيك توك وجوجل ويوتيوب أعلى 3 تطبيقات استخدامًا وفقًا لحجم الحركة.

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، حيث تم إطلاق أكثر من 125 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية، كما يتم العمل على انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي بمركز الابتكار التطبيقي.

كما تعمل على إتاحة النفاذ إلى الإنترنت، من خلال رفع كفاءة الشبكة من خلال مشروع تم البدء في تنفيذه مع أوائل 2019 لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بما ساهم في تضاعف سرعة الإنترنت حوالي ثمانية أضعاف، لتصبح مصر الأولى في إفريقيا في سرعة الإنترنت، كما تم بدء في مشروع يستهدف ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لتوصيل الإنترنت فائق السرعة لعدد 3.5 مليون منزل لخدمة 60 مليون مواطن بقرى مبادرة "حياة كريمة" خلال ثلاث سنوات.