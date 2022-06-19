شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملفات على طاولة مؤتمر اقتصادات الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعرض المؤتمر العالمي الرابع والأربعون لاقتصادات الطاقة -الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط- تحت شعار «مسارات لمستقبل طاقة نظيفة ومستقرة ومستدامة» سبعة موضوعات حيوية تشمل الاقتصاد وتنويع مزيج الطاقة، والتنمية وتغير المناخ، وتحولات الطاقة ومساراتها، والاستثمار والتمويل في الطاقة، ووسائل التنقل والتقنية وأساليبهما، والكفاءة والتنافسية الصناعية، والتقلبات في سوق الطاقة وأمن إمداداتها.

وينظم مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» المؤتمر خلال الفترة من 4 - 8 فبراير 2023م في مقر مركز كابسارك في الرياض.

ويستقطب المؤتمر سنويا أكثر من 500 مشارك من أنحاء العالم من مسؤولين حكوميين وقادة رأي وممثلي المنظمات الدولية والصناعية وأكاديميين وطلبة وغيرهم. وقد تأسست الجمعية العالمية لاقتصادات الطاقة في عام 1977م بهدف تعزيز فهم اقتصادات الطاقة وتطبيقاتها العملية. وستعقد الجمعية المؤتمر السنوي الثالث والأربعين هذا العام في طوكيو (اليابان) في الفترة من 31 يوليو وحتى 4 أغسطس 2022.

وكشف منظمو المؤتمر عن أن آخر موعد لقبول الأوراق العلمية المشاركة هو 9 سبتمبر من العام الحالي.