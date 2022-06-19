شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف الركود الاقتصادي العالمي تقود أسعار النفط للتراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع الماضي في ختام جلسة الجمعة أمس الأول على انخفاض بنحو 7 %، لتسجل خسائر أسبوعية، وسط مخاوف الركود الاقتصادي.

وكانت أسعار الخام قد ارتفعت خلال التعاملات، لكنها تحولت للهبوط القوي مع مخاوف بشأن الطلب في أعقاب زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.

وفي نهاية التعاملات، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم أغسطس- بنحو 5.6 %، ليصل إلى 113.12 دولارًا للبرميل، بعدما بلغ 121.25 دولارًا خلال الجلسة.

وهبط سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم يوليو- بنسبة 6.8 %، مسجلًا 109.56 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفع قرب 119 دولارًا خلال الجلسة.

ورفعت المصارف المركزية في جميع أنحاء أوروبا أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، بعضها بمبالغ صدمت الأسواق، ولمحت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لتهدئة التضخم المتصاعد الذي يؤدي إلى تآكل المدخرات والضغط على أرباح الشركات.

وجاءت التحركات في أعقاب رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ عام 1994.

وتحولت أسعار النفط للارتفاع بنحو 2 % في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، بعد جلسة متقلبة، ليصعد خام برنت بالقرب من 120 دولارًا للبرميل.

في نهاية الجلسة، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم أغسطس- بنحو 1.1 %، ليصل إلى 119.81 دولارًا للبرميل، بعدما هبط إلى 115.56 دولارًا للبرميل خلال التعاملات.

وصعد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم يوليو- بنسبة 2 %، مسجلًا 117.58 دولارًا للبرميل، بعدما تراجع عند 112.31 دولارًا خلال الجلسة

وتراجعت أسعار النفط بنحو 3 %، في نهاية يوم الأربعاء الماضي، ليهبط خام برنت أقل من 119 دولارًا للبرميل، مع صدور تقرير مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو مليوني برميل، ليصل الإجمالي إلى 418.7 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات المقطرات بنحو 0.7 مليون برميل، في حين هبطت مخزونات البنزين الأمريكية 0.7 مليون برميل.

في نهاية التعاملات، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم أغسطس- بنحو 2.2 %، ليصل إلى 118.51 دولارًا للبرميل.

وتراجع سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم يوليو- بنسبة 3 %، مسجلًا 115.31 دولارًا للبرميل،

وتحولت أسعار النفط للهبوط في نهاية تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، ليتراجع الخام الأمريكي أقل من 119 دولارًا للبرميل، بعد جلسة متقلبة.

وارتفعت أسعار الخام بأكثر من 2 % خلال التعاملات بعد صدور تقرير أوبك الشهري، وتفوق مخاوف شحّ الإمدادات العالمية على القلق من تأثر الطلب على الوقود بفعل ركود محتمل وقيود جديدة لمواجهة كورونا في الصين.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الإثنين الماضي، على ارتفاع، بعد جلسة متقلبة، مع تركيز السوق على مخاوف نقص المعروض.

وفي نهاية التعاملات، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت -تسليم أغسطس- بنحو 0.9 %، ليصل إلى 121.17 دولارًا للبرميل، بعدما تجاوز 125 دولارًا خلال الجلسة.

وهبط سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم يوليو- 1.7 %، مسجلًا 118.93 دولارًا للبرميل، بعدما تجاوز 123 دولارًا للبرميل، خلال التعاملات.