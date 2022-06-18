شكرا لقرائتكم خبر عن "بتكوين" تحت 20 ألف دولار في أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت بتكوين إلى ما دون مستوى 20 ألف دولار اليوم السبت، وهو أدنى مستوى لها في 18 شهرا، لتواصل الهبوط بعد أن أبدى المستثمرون قلقهم من المشكلات المتزايدة في قطاع العملات المشفرة ومع استمرار التراجع العام عن الأصول ذات المخاطر العالية.

وجرى أحدث تداول لبتكوين، العملة المشفرة الأكبر، بانخفاض 7.3 بالمئة عند 19085 دولارا بعد أن لامست في وقت سابق 18732 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2020.

وانخفضت بتكوين هذا العام بنحو 59 بالمئة، في حين تراجعت إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 73 بالمئة. وفي عام 2021، وصلت بتكوين إلى ذروة تجاوزت 68 ألف دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق للأمريكتين لدى أوندا اليوم السبت "كسر حاجز 20 ألف دولار يظهر انهيار الثقة في قطاع العملات المشفرة، وهذا ما نشهده في الآونة الأخيرة. يوجد عدد كبير جدا من العملات المشفرة والبورصات التي تتعرض لضغوط مالية هائلة نظرا لزيادة تكاليف الاقتراض".