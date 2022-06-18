أخبار الاقتصاد اليوم.. جائحة كورونا جعلت صناعة الدواء في أفريقيا أولوية قارية

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 18-6-2022 ، أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها .. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن جائحة «كورونا» جعلت صناعة الدواء في أفريقيا «أولوية قارية»، وأنه يجب تعظيم جهود التعاون المشترك لتعزيز الاستثمار والتجارة البينية في المنتجات الدوائية للحد من استيرادها من خارج القارة الأفريقية

وزير المالية: بنك التصدير والاستيراد الأفريقي قاطرة قوية للتنمية والبناء

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الجمعية العامة لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، أن البنك نجح فى تحقيق نتائج مالية جيدة خلال العامين الماضيين رغم التحديات العالمية، حيث ارتفع الدخل بنسبة ١٥٪ خلال ٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠٢٠، وزادت مشاركات المساهمين ١٧٪، ووصل رأس المال العام إلى ٢,٦٪ مليار دولار؛ للوفاء بمتطلبات الدول الأعضاء فى التعامل مع الصدمات العالمية، لافتًا إلى أن البنك نجح أيضًا فى تنفيذ الخطة الخمسية من ٢٠١٧ حتى ٢٠٢١، وأطلق الاستراتيجية الجديدة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٦، وقد تم تمويل صندوق تنمية الصادرات بأفريقيا، وضخ ٢٩١,٨ مليون دولار لتطوير وميكنة البنك؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وتحقيق المستهدفات.

أضاف الوزير، أن جائحة «كورونا» جعلت صناعة الدواء في أفريقيا «أولوية قارية»، وأنه يجب تعظيم جهود التعاون المشترك لتعزيز الاستثمار والتجارة البينية في المنتجات الدوائية للحد من استيرادها من خارج القارة الأفريقية؛ على نحو يسهم في تعميق الاندماج الاقتصادى والتكامل القاري، من أجل حماية الاقتصادات الأفريقية من التحديات العالمية، لافتًا إلى أن هناك موارد مهدرة فى السياحة العلاجية خارج أفريقيا رغم أن مصر ونيجيريا تمتلكان مقومات السياحة العلاجية، والأفضل أن تتوجه إليهما الشعوب الأفريقية بدلاً من السفر لخارج القارة.

قال الوزير، خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن البنك استطاع أن يقدم نفسه باعتباره قاطرة قوية للبناء والتنمية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن حجم التعاون المشترك للبنك مع مصر يبلغ ٦,٥٪ مليار دولار في كل القطاعات.

القاهرة تستضيف خامس جولة مفاوضات لاتفاقية التجارة بين مصر والاتحاد الأوراسى

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أهمية اتفاق التجارة الحرة الجاري التفاوض بشأنه بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، حيث يمثل جسراً جديداً لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيرة إلى أن الاتفاق يعد المحرك الرئيسي لتنمية وتطوير معدلات التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء لمستويات متميزة وبما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري واقتصاديات دول الاتحاد على حد سواء.

وقالت الوزيرة، إن المرحلة الماضية شهدت عقد أربع جولات مفاوضات بين مصر ومفوضية الاتحاد الأوراسي، مشيرة إلى أهمية التوصل الى اتفاق شامل ومتوازن يلبي طموحات الشعب المصري و شعوب دول الاتحاد الاورواسى لتنمية التبادل التجاري و تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري، بالإضافة إلى كافة مناحي التعاون الاقتصادي.

رئيس "الضرائب": المصلحة ووزارة المالية حريصتان على تنمية صناعة السينما

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية "إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتواصل ومد جسور الثقة والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى، تقوم المصلحة بالتواصل مع غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية، لتقديم الوعى الضريبى اللازم، وكذلك لمناقشة المشكلات الضريبية التى تواجه صناعة السينما فى مصر والعمل على إيجاد حلول لها، مؤكدًا على حرص المصلحة على تنمية ونجاح صناعة السينما، والعمل على رقيها وتقدمها من خلال التعاون مع غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى نجاح تعاون المصلحة مع النقابات الفنية الثلاثة ( التمثيلية ، الموسيقية ، السينمائية ) من خلال تشكيل لجان دائمة بمقر النقابات الثلاثة للعمل على حل المشكلات الضريبية لأعضاء هذه النقابات ، لافتًا إلى حرص المصلحة على تقديم كل سبل الدعم والتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع ونرحب بأى دعوة لعقد أى ندوات أورش عمل لنشر الوعى الضريبى لكافة الموضوعات الضريبية ، مشيرًا إلى أن الوطن فى حاجة إلى تكاتفنا جميعا فى سبيل استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة وفى نفس الوقت تحقيق العدالة الضريبية ليقوم كل فرد بدفع نصيبه العادل من الضريبة.

تنشيط السياحة تنظم ندوة عن تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع السياحي

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية بالتنسيق مع وزارة البيئة ممثلة في مبادرة مليون شاب متطوع للتكيف المناخي "سفراء المناخ"، اليوم، ندوة تحت عنوان "تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاع السياحة وسبل مواجهتها"، بحضور مجموعة من أساتذة كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية ومسئولي وزارة البيئة بمحافظة الإسكندرية وطلاب الجامعات المصرية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدنى المهتمين بالتوعية بالتغيرات المناخية وأثرها على المجتمع.

وأوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام المكاتب الداخلية بالهيئة أن قيام الوزارة بتنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص الوزارة على تكثيف الجهود لتوعية المجتمع بجميع فئاته بأهمية الحفاظ على البيئة من أجل التنمية المستدامة.