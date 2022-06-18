ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. والجرام يتجاوز ألف جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، السبت، 18 يونيو، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 1005 جنيهات للجرام.

يأتي ذلك على خلفية ارتفاع محدود في سعر الذهب بختام تداولات الأسبوع.

وسجل الذهب الجمعة تراجع متأثرًا بارتفاع الدولار وإشارات السياسة النقدية المتشددة من البنوك المركزية الرئيسية في ظل مخاوف الركود التي تلوح في الأفق، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% يوم الجمعة إلى 1840.6 دولار، وأغلقت العقود الآجلة للذهب على انخفاض بنسبة 1.86% خلال الأسبوع، وتراجع الذهب الفوري 1.1% إلى 1836.26 دولار للأوقية، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي يوم الجمعة، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، قررت رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

وكانت أسعار الذهب، سجلت الجمعة 6 مايو، أعلى مستوى للمعدن الأصفر في التاريخ، إذ وصل عيار 21 لـ1230 جنيها للجرام.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، السبت، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 يسجل 862 جنيهات.

عيار 21 يسجل 1005 جنيها.

عيار 24 يسجل 1148 جنيهات.

الجنيه الذهب 8040 جنيها.

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذي اعترفت روسيا باستقلاله مؤخرا وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الأيام الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتي دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أي تدخل خارجي فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.