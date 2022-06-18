شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالسوق المصري، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:





سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى5.09 جنيه للشراء.

5.12 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى5.09 جنيه للشراء.

5.11 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى5.10 جنيه للشراء.

5.11 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية5.09 جنيه للشراء.

5.11 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر5.09 جنيه للشراء.

5.11 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى5.10 جنيه للشراء.

5.11 جنيه للبيع.