شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم يسجل 4.98 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الريال السعودى اليوم، بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.98 جنيه للشراء، و 5 جنيهات للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 4.98 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.98 جنيه للشراء.

5.01 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.98 جنيه للشراء.

5.00 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.97 جنيه للشراء.

5.01 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.98 جنيه للشراء.

5.00 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.98 جنيه للشراء.

5.00 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.96 جنيه للشراء.

5.00 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.96 جنيه للشراء.

5.01 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.99 جنيه للشراء.

5.00 جنيه للبيع.