شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك: نعمل على تحقيق التوازن بأسعار النفط في الأسواق العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو اليوم السبت بأن البلدان المصدرة للنفط في المنظمة وحلفاءها تعمل على تحقيق التوازن بأسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال باركيندو ، للصحفيين خلال حضوره الدورة السادسة لمنتدى الطاقة في العراق الذي تنظمه الجامعة الأمريكية ببغداد :"نعمل مع حلفائنا على تطوير السوق النفطية وتحقيق التوازن وتنظيم العرض في السوق وفق التفاهمات بين دول المنظمة وحلفائها".

وأضاف :"سنستمر في خطواتنا لتحقيق التوازن بالأسعار في السوق النفطية"، مشيدا بدور العراق في دعم قرارات منظمة أوبك لاستقرار أسعار النفط خلال السنوات الماضية .