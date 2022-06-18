الاقتصاد

«البتكوين» تتراجع تحت الـ 20 ألف دولار بسبب عمليات البيع

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الدمام - شريف احمد - واصلت العملة المشفرة "البتكوين" تراجعها تحت الـ 20000 دولار بسبب عمليات بيع واسعة النطاق.

وخسرت البتكوين نحو 72% من قيمتها من أعلى مستوى وصلت إليه في نوفمبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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