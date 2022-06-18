شكرا لقرائتكم خبر عن «البتكوين» تتراجع تحت الـ 20 ألف دولار بسبب عمليات البيع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصلت العملة المشفرة "البتكوين" تراجعها تحت الـ 20000 دولار بسبب عمليات بيع واسعة النطاق.
وخسرت البتكوين نحو 72% من قيمتها من أعلى مستوى وصلت إليه في نوفمبر.
محمد يوسف
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