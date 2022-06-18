عيار 21 أقل من ألف جنيه.. تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بالتعاملات المسائية أمس.

وكان سعر الذهب تذبذب خلال تعاملات أمس بين صعود وهبوط، متأثرًا بسعر المعدن عالميًا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 665 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 عند 856 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 999 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 1142 جنيهًا للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 7792 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وانخفض سعر الذهب عالميا بنهاية تعاملات أمس- آخر جلسات الأسبوع- بنسبة 0.97% إلى 1839.3 دولار للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.