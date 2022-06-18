شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يؤكد: الولايات المتحدة قادرة على كبح التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الركود "ليس حتميا"، وإنه واثق من أن الولايات المتحدة قادرة على التغلب على التضخم.

وأضاف بايدن في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، أمس الأول الخميس: "أولا هذا ليس حتميا، وثانيا نحن في وضع أقوى من أي دولة في العالم للتغلب على هذا التضخم".

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أعلن رفع سعر الفائدة بأكبر وتيرة منذ عام 1994، وذلك لكبح جماح التضخم المرتفع بشدة.

ومع هذه الزيادة الثالثة على التوالي، أصبحت معدلات الفائدة الآن في نطاق يتراوح ما بين 1.5 و1.75%.

وأكدت اللجنة المكلّفة السياسة المالية في البنك، أن الاحتياطي الفدرالي ما زال "ملتزما بشدة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%"، مع توقّعها مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي.