شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد والصلب في الأسواق بتداولات السبت 18 يونيو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الحديد والصلب في مصر اليوم السبت 18 يونيو 2022 استقرارا ملحوظا منذ مطلع الشهر الجاري بعد هبوط في نهاية مايو 2022 أكثر من 2000 جنيها في بعض المصانع.



أسعار الحديد فى مصر اليوم 18 يونيو 2022 أسعار الحديد فى مصر اليوم 18 يونيو 2022

سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع

سعر حديد السويس للصلب 18070 جنيها

سعر حديد المصريين 18070 جنيها

سعر حديد الجيوشي للصلب 17900 جنيها

سعر حديد العشرى 18000 جنيها للطن

سعر حديد المراكبى 18050 جنيها

سعر حديد مصر ستيل 18000 جنيها

سعر حديد الجارحى 17850 جنيها للطن

ومدت وزارة الصناعة والتجارة العمل بالقرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح" اسياخ ولفائف وقطبان وعيدان" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا لمدة عام.