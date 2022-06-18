شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة مصر لزيادة الصادرات إلى أفريقيا في 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
1- وضعت الحكومة خطة ورؤية واضحة المعالم لغزو الأسواق الافريقية بالمنتجات والسلع.
2- الرؤية تأتي لدعم التواجد المصري بالقارة السمراء خاصة مع تدشين مشروعات بأيادي مصرية في أكثر من دولة.
3- اعتماد فتح أول سلسلة تجارية وطنية داخل القارة السمراء.
4- السلسلة التجارية يدشنها القطاع الخاص المصري بدعم كبير من الحكومة في تسهيلات خروج البضائع من مصر وتسخير المكاتب التجارية المصرية بأفريقيا.
5- استثمارات السلسلة التجارية المصرية 500 مليون جنيها كمرحلة أولى.
6- إنشاء 22 فرعا لسلاسها التجارية فى 6 دول أفريقية بنهاية عام 2025.
7- افتتاح 4 فروع مصرية في زامبيا وفرع في الكونغو الديموقراطية لأول سلسلة مصرية في أفريقيا.
8- طرح وتوفير مساحات حقيقية للمنتجات المصرية على أرفف السلاسل التجارية فى أفريقيا.
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